Passeggiata archeologica, incontro tra Comune, Anas e Parco

Incontro in Comune, questa mattina, del sindaco Lillo Firetto e dell’Amministrazione comunale, con i responsabili dell’ ANAS e dell’ ,Ente Parco per discutere, tra l’altro, della condizione dei marciapiedi e delle alberature della via Passeggiata Archeologica, al fine di individuare soluzioni condivise per restituire decoro e fruibilità a questo importante tratto di viabilità.

Con il necessario supporto di ANAS per ciò che attiene logistica e sicurezza della viabilità, l’Amministrazione ha chiesto al Parco di provvedere alla manutenzione dei marciapiedi e delle alberature, valutando anche, laddove necessario provvedere alla sostituzione, nuove piantumazioni di essenze autoctone.