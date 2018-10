Compro oro Roma: come far valutare il proprio oro al miglior prezzo

Possedere dell’oro, dell’argento o delle pietre preziose si potrebbe rivelare un aiuto incredibile nei momenti di bisogno perché rappresentano una sicurezza finanziaria incredibile. Vendere il proprio oro e i propri averi però non è utile solamente nei momenti brutti ma in realtà è un’ottima alternativa per disfarsi di collane o anelli che non vengono mai utilizzati e sono chiusi in un cassetto da anni. Vendendo l’oro è possibile guadagnare somme più o meno grandi che fanno di certo sempre comodo e piacere.

La valutazione dell’oro dipende essenzialmente dalla sua valutazione in borsa. Come è risaputo, qualsiasi tipo di quotazione in borsa può subire variazioni da un secondo all’altro e se in un momento la valutazione è alta nell’altro potrebbe scendere a picco e viceversa. Per questo motivo, in molti decidono di vendere o non vendere il proprio oro in attesa del momento di quotazione più alta.

Compro oro Roma prezzo al grammo

Vendere l’oro è molto semplice in quanto da qualche anno a questa parte le attività di compro oro sono aumentate tantissimo in tutta Italia. I compro oro Roma, ad esempio, sono centinaia. Decidere dove andare e a chi affidarsi per la valutazione dei propri oggetti non è facile ma non è neanche impossibile. Prima di tutto sarebbe sempre consigliabile di controllare e tenere d’occhio le valutazioni in borsa. Per dare un prezzo all’oro bisogna, prima di tutto, suddividerlo a seconda dei carati. Si inizia dall’oro a 9 carati per arrivare a quello da 24 carati. Solitamente, però, i più venduti e i più richiesti sono quelli da 18, 22 e 24 carati. L’oro dai 9 ai 14 carati viene valutato dai 9 ai 15 euro per grammo. Per quanto riguarda l’oro a 18 carati, i suoi prezzi variano dai 20 ai 22 euro per ogni grammo. L’oro a 22 carati, invece, è valutato a partire dai 26 euro fino ad arrivare a 28 euro per grammo. Per finire, vendendo l’oro da 24 carati sarà possibile guadagnare tra i 31 e i 32 euro per grammo.

Dopo aver fatto queste ricerche, è bene consultare più di un compro oro per poter avere una scelta più ampia. Alcune informazioni importanti possono essere anche reperite online; le attività di compro oro più accreditate, come ad esempio MVSGioielli.it, dispongono di un sito web tramite cui è possibile fare una ricognizione dei servizi offerti e degli orari di lavoro. Successivamente, una volta scelto il proprio compro oro di fiducia, si potrà portare il proprio oggetto a valutare. Funziona quasi sempre così: innanzitutto bisogna esibire un documento di riconoscimento, poi l’oro verrà esaminato per verificare la sua autenticità e per finire verrà pesato. Alla fine di questi passaggi si verrà a conoscenza della valutazione finale del proprio oro. Se ci si ritiene soddisfatti vuol dire che la ricerca può terminare. Affidarsi ad un compro oro non deve essere una scelta avventata perché può succedere, a volte, di essere truffati e che i propri oggetti vengano svalutati anche di molto andando così a perdere l’opportunità di guadagnare più soldi.

Tutti i compro oro Roma utilizzano la politica dei 10 giorni di fermo. Infatti, il proprio oro rimarrà fermo in negozio per un periodo di 10 giorni. Questo perché dà la possibilità alle autorità di fare dei controlli se necessario e ai clienti di cambiare idea e tornare indietro a riprendere i propri averi.

Compro oro Roma massima valutazione

Considerando che i compro oro Roma sono centinaia, i prezzi e le offerte che ci sono, appaiono molto competitive tra di loro. Trovare un compro che valuti al massimo l’oro non è poi così difficile. Facendo delle ricerche su internet, infatti, è possibile conoscere quali sono i prezzi offerti da determinati negozi e così facendo si farà una scrematura ancora prima di uscire da casa.

In tanti, per questi motivi di competizione, arrivano anche ad aumentare i prezzi di valutazione anche di 1 o 2 euro al grammo. In questa maniera sarà più semplice che la loro attività venga scelta rispetto ad altre.

Compro oro orario continuato Roma

La maggior parte dei compro oro Roma effettua degli orari non continuati: solitamente aprono la mattina verso le 09:00 poi effettuano una pausa verso le 13:00 e riaprono dalle 14:00 alle 19:00. Ci sono però delle eccezioni di compro oro che fanno un orario continuato dalla mattina alla sera. Queste opzioni sono molto utili per chi non può andare in negozio in orari diversi dall’ora di pranzo.