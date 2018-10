“Belli si diventa”: trucco e bellezza degli antichi romani al Parco della Valle dei Templi

Trucco e storia, bellezza e make up, acconciature, creme e profumi, erano determinanti anche per gli antichi romani: “Belli si diventa” è una iniziativa di didattica e informazione culturale che il Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento, ha organizzato per il prossimo 4 novembre con inizio alle ore 15.30 presso la Casa Barbadoro.

L’Ente, nel suo lavoro di ricerca e studio, finalizzato a catturare l’attenzione delle più diversificate fasce di pubblico, ed interessarle ad i vari aspetti della storia e archeologia del sito, ha voluto dunque introdurre questa giornata avente come tema centrale l’elemento bellezza ed il make –up.

L’idea vuole proporre un viaggio a ritroso non solo nella cosmetica, ma anche negli stili del maquillage, ed aprire così un momento di riflessione, non solamente su come siano cambiati il modo di concepirlo e gli ingredienti del make up , ma anche su come rimanga immutata nel tempo, la necessità di presentare alla società una immagine che possa essere sempre esempio di grazia e gradevolezza.

Uno studio singolare e innovativo, condotto dalle archeologhe Parello, Caminneci e Rizzo, che certamente appassionerà il pubblico che potrà assistere ad una serie di racconti e realizzare i propri strumenti di bellezza che faranno rivivere pezzi di storia romana e che permetteranno di apprendere segreti, stratagemmi e impensabili ingredienti, che delinearono figure, usi e costumi tesi a celebrare la vanità dell’epoca.