La Iteko srl è un’azienda con stabilimenti a Floridia, una realtà tutta siciliana dunque, specializzata nella carpenteria metallica e nelle costruzioni in acciaio.

L’azienda ha origine agli inizi degli anni ’70, quando esisteva il team Indomenico che si occupava della costruzione dei primi serbatoi destinati al petrolchimico di Siracusa. Ma è nel 2016 che l’Iteko viene ufficialmente fondata e da allora è un’azienda leader nel settore delle costruzioni in acciaio, operando sempre con competenza e professionalità. Queste qualità sono tanto radicate nell’azienda che la stessa ha ricevuto numerose certificazioni, tra le più importanti vanno ricordate: ISO 9001:2015, EN 1090-01.

L’azienda si è posta fin da subito l’obiettivo di aiutare con un impegno quotidiano le aziende a realizzare i loro progetti industriali, con cura, attenzione e tecnologia, offrendo sempre un servizio veloce, eccellente e di alta qualità, giungendo così a rappresentare un punto di riferimento nel mondo delle costruzioni in acciaio.

La carpenteria metallica e le costruzioni in acciaio sono quindi il fiore all’occhiello di questa azienda che, dopo anni di lavoro, non ha mai smesso di rinnovarsi, di crescere e di accettare nuove sfide, anche quando il territorio non è stato dei più favorevoli, anzi puntando essa stessa ad un miglioramento della realtà circostante.

La Iteko possiede macchinari all’avanguardia per il taglio e la foratura di lamiere che consentono di realizzare lavorazioni complesse e che nulla hanno da invidiare agli altri macchinari evoluti presenti sul vasto mercato del settore.

L’azienda si occupa di tre importanti settori di mercato, si tratta del pipe support, del settore industriale e del settore civile. In tutti e tre i casi spicca per capacità e competenza. Senza dimenticare che il team di professionisti che operano alla Iteko si affidano a due parole chiave per portare avanti la loro mission e cioè qualità e affidabilità, due elementi indispensabili in questo settore. Iteko srl, occupandosi in special modo della progettazione e produzione di Pipe Supports per Pipe line, è anche fornitore di Pipe Supports per elevate quantità su richiesta mensile e si rivolge ad aziende leader nella manutenzione di nuovi impianti industriali, sia per il mercato Italiano che Europeo. A questo va aggiunta la grande esperienza nel settore delle costruzioni civili con l’impiego di un materiale quale è l’acciaio che apporta innumerevoli vantaggi in termini di qualità, rapidità e sostenibilità, e che consente al team di professionisti di essere costantemente all’avanguardia nella realizzazione di costruzioni di enorme pregio. Per ciò che riguarda il settore industriale, invece, l’azienda vanta un ufficio tecnico specializzato nel fornire soluzioni personalizzate per ogni cliente, dopo un’attenta valutazione del contesto, dell’ambiente d’installazione, delle condizioni operative per ciascun progetto.

L’impresa ha saputo creare rapporti duraturi e continuativi con diverse importanti realtà del territorio sia locale che nazionale, e questo anche grazie alla capacità di ottenere sempre risultati di grande qualità, ponendo come grande garanzia di successo la soddisfazione dei propri clienti. Si tratta dunque di una realtà importantissima per l’isola.