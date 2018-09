E’ stato riaperto al pubblico il glorioso palasport Pippo Nicosia di Agrigento, dopo i lavori ristrutturazione e ammodernamento sostenuti dalla Real Basket Agrigento, associazione sportiva che si è aggiudicata la gestione dell’impianto comunale.

A tagliare il nastro tricolore, tra gli altri, il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, il figlio del compianto Pippo Nicosia, Giovanni, ed il presidente della Real Basket Agrigento, Alessandro Bazan.

Alla cerimonia di riapertura del PalaNicosia hanno anche partecipato l’ex dirigente della Fortitudo Agrigento e nuovo responsabile del settore giovanile della Real Basket, Gianni Portannese, l’ex dirigente dell’Impresem Agrigento, Dino Castronovo, l’ex Presidente del Coni di Agrigento, Calogero Lo Presti, l’ex dirigente della Michelangelo e attuale presidente della Seap Pallavolo Aragona, Nino Di Giacomo, il Consigliere regionale della Fipav Sicilia, Piero Mammana, il presidente della Fipav Akranis, Massimo Scibetta e l’ingegnere Mario D’Alessandro, ex presidente dell’Impresem Agrigento in serie A. Presenti anche tanti ex giocatori e giocatrici di pallavolo e pallacanestro, allenatori e dirigenti delle società sportive della provincia di Agrigento. Sugli spalti oltre 300 spettatori che al termine della cerimonia hanno assistito all’incontro amichevole di pallavolo femminile tra la Seap Aragona, neo promossa in serie B2 e la Sigel Marsala, fresca di ripescaggio in serie A2. Per la cronaca il test match, al meglio di tre set, è stato vinto dalle ospiti per 2 a 1 con questi parziali: 25-23, 18-25, 22-25. Entrambi gli allenatori, al termine della gara, si sono ritenuti soddisfatti della prestazione delle giocatrici dopo due settimane di duro lavoro per preparare al meglio il debutto nei rispettivi campionati di appartenenza.

Dalla prossima settimana il palasport “Nicosia” entrerà in funzione a regime con tantissime attività: mini-basket, mini-volley, pallacanestro giovanile, arti marziali, scherma, spinning, fit boxe, funzionale per citarne alcune.

Per iscrizioni e informazioni è possibile recarsi alla segreteria del Palasport Pippo Nicosia dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle ore 20.