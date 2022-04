Dopo aver ottenuto il certificato PAT della Regione Sicilia, il “Tagano”, tipico piatto pasquale di Aragona sarà uno dei protagonisti nello stand della provincia di Agrigento allestito alla importante fiera che si terrà dal 10 al 12 aprile a Milano. La decisione è stata presa dal presidente della DMO Fabrizio La Gaipa, che dopo il riconoscimento ottenuto dalla pietanza, ha deciso di comprendere il tagano tra i prodotti siciliani in esposizione, con l’obiettivo di farlo conoscere alle migliaia di persone che ogni anno arrivano alla fiera. “La BIT è una delle più prestigiose fiere del turismo d’Europa, nello stand gestito dalla DMO (Destination Management Organization), che rappresenterà l’offerta turistica dell’intera provincia di Agrigento, Aragona per la prima volta sarà rappresentata dal suo piatto più tipico ed identitario. “Ringraziamo di cuore il presidente Fabrizio La Gaipa per il suo interessamento e per la sua disponibilità – ha detto il presidente di Pro Loco Aragona, Rosario Pendolino -. Il lavoro di tutto il nostro direttivo negli ultimi giorni è stato frenetico, ma i risultati ottenuti ci ripagano dei sacrifici fatti”.