Una cena speciale, degli ottimi vini e un fine benefico: sono questi gli ingredienti principali dell’evento organizzato da Agrigento Cooking Show insieme all’Associazione Italiana Sommelier – delegazione di Agrigento e Caltanissetta in programma il prossimo 14 dicembre alle 20:30 presso l’Agriturismo Passo dei Briganti sito a Villaseta (AG).



La cena proposta nel corso della serata sarà realizzata da una brigata di cucina d’eccezione che vedrà protagonisti Alessandro Ravanà, executive chef di Uovodiseppia Mare a San Leone e patron de Le Boccerie di Agrigento, Mario Alfano, chef dell’Osteria Ex Panificio di Agrigento, Riccardo La Russa, chef del ristorante Il Re di Girgenti e Giuseppe Maniscalco, chef patron dell’Agriturismo Passo dei Briganti; il risultato di questa interessante contaminazione culinaria darà vita ad un menù eterogeno, ricco e variegato, frutto della commistione di visioni, tecniche ed ingredienti differenti.



In degustazione, insieme alle creazioni degli chef, un’apposita selezione di vini curata dai sommelier di AIS Agrigento che abbineranno un vino ad ogni portata, creando di fatto un interessante percorso enogastronomico.



Promosso da Confcommercio Agrigento e dal Comune di Agrigento, e realizzato grazie alle adesioni di Mauro Palumbo, Alfonso Sanfilippo, Rossana Puzzo e Alessandro Ravanà – proprietari dei locali e dei ristoranti coinvolti – l’iniziativa ha soprattutto uno scopo solidale: il ricavato della serata sarà infatti devoluto all’Associazione Volontari di Strada di Agrigento presieduta da Anna Marino, attiva da anni sul territorio per sostenere e aiutare tutte quelle famiglie che versano in condizioni economiche difficili.



“Siamo felici di questa collaborazione nata con Ais Agrigento – dice Marco Gallo di Agrigento Coking Show – e di come gli chef e i ristoratori abbiano colto l’iniziativa sposandone il fine e contribuendo alla realizzazione di un evento che mette insieme buon cibo, buon vino e un po’ di solidarietà che non fa mai male.”

“Ci faceva piacere – dice Francesco Baldacchino, delegato di AIS Agrigento e Caltanissetta – in un periodo dell’anno particolare come quello natalizio poter dare il nostro modesto contributo a chi è meno fortunato di noi. La cena sarà anche l’occasione per il tradizionale scambio di auguri con i soci AIS che saranno presenti ma anche con tutti i commensali che decideranno di partecipare, rendendosi così parte attiva di un’iniziativa benefica.”