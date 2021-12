Dopo qualche anno di attesa, l’azienda vitivinicola “Quignones” di Licata, ha deciso di lanciarsi in un settore sempre più di tendenza.

Arriva infatti “Marabecca”, il primo spumante firmato dall’azienda guidata dall’ingegnere Alfredo Quignones che da sempre promuove eccellenze simbolo del territorio mediterraneo come il Nero d’Avola e Inzolia, lo Chardonnay, il Fiano, il Syrah e il Petit Verdot.

“Marabecca” prende il nome da una strega dei pozzi protagonisti di una leggenda popolare e la sua presentazione è avvenuta ieri sera in un noto ristorante all’interno del porto turistico Marina di Cala del Sole a Licata.

“E’ uno spumante che nasce dalla collaborazione con un’altra azienda siciliana, particolarmente specializzata in questo tipo di produzioni – spiega Alfredo Quignones – Ne è scaturito uno spumante extra-dry al contempo di ottimo spessore e grande bevibilità. Si tratta di un metodo charmat, ottenuto da una base di grillo e catarratto, quindi una fascia diversa dai metodi classici, ma ugualmente di alta qualità, che sarà utile per sondare la risposta di questo specifico mercato alla nostra idea. Se il riscontro sarà positivo, per come merita “Marabecca”, il prossimo passo sarà senz’altro la creazione di un metodo classico”.