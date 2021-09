Marco Gallo, regista e produttore, nonché patron del Sicilymovie Festival che tanto successo ha riscosso

nelle sue sei edizioni, ha accettato l’incarico di responsabile della Film Commission del Distretto Turistico

Valle dei Templi.

“È un incarico a titolo gratuito che Marco ha generosamente accettato per amore di questa nostra terra –

dichiara l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa -, dove ha deciso di

tornare a vivere dopo oltre un decennio di fruttuosa carriera a Roma”.

“Sono tornato a vivere ad Agrigento per scelta – afferma Marco Gallo – e ricoprire questo ruolo mi rende

innanzitutto fiero per il percorso svolto e anche carico per quello che verrà. È una sfida che mi stimola

molto: la Film Commission ha un ruolo importante in ambito turistico e culturale nel nostro territorio e il

cinema deve essere un mezzo di promozione importante, così come lo è stato in questi ultimi anni il

Sicilymovie – Festival del cinema di Agrigento. Per noi la fiction Màkari dev’essere solo l’inizio. Stiamo già

lavorando a un video di promozione per il mercato asiatico e presto puntiamo ad avere nuove troupe in giro

per i nostri territori. Ringrazio di cuore tutto il direttivo del Distretto Turistico Valle dei Templi,

l’amministratore, Fabrizio La Gaipa, e sono molto contento di iniziare questo percorso insieme”.