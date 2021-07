Calogero, l’apostolo di Caravaggio

Raffaello, Tiziano, Michelangelo, Leonardo. Un lungo percorso di studio che lo ha portato a scoprire i più grandi artisti del passato, fino ad arrivare a quello che gli ha dato la consacrazione internazionale: Caravaggio. É la storia di Calogero Termine, un pittore di grande talento ritenuto uno dei più grandi copisti del mondo. Una scuola pittorica che é riservata a chi sa riprodurre fedelmente le gesta dei grandi del passato. Calogero é siciliano, nato a Sciacca, e ha nel suo curriculum esposizioni in mezzo pianeta. Nel 2017 una copia della Natività di Caravaggio gli viene commissionata per essere donata a Papa Francesco in occasione di un’udienza speciale riservata ai membri della commissione italiana antimafia. É sua anche la riproduzione che appare, nella sua maestosità, in alcune scene del film “Domani é lunedì”. Una storia incredibile quella di Calogero Termine, che mette nei suoi dipinti i colori di un tempo con uno sguardo rivolto al futuro. A Calogero è dedicato un nuovo episodio di Fuorimedia la serie Youtube realizzata da Fuoririga, un lungo straordinario viaggio fra i luoghi e le persone d’Italia.