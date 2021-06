Il Direttivo della Delegazione ONAV di Agrigento ha un nuovo presidente. Si tratta del dottore commercialista Antonio Martoriello già componente del Direttivo. Martoriello prende il posto di Totò Cammarata, insegnante in pensione e figura storica dell’Onav non solo locale e regionale ma anche nazionale, che ha lasciato l’incarico rivestito a lungo e per più mandati per motivi personali.

L’avvicendamento è avvenuto nel corso di una riunione svoltasi ieri sera in un noto locale di viale Regina Margherita a Canicattì nel corso del quale è stato cooptato nel Direttivo il socio Giuseppe Camilleri di Licata. Subito dopo l’elezione per acclamazione sono stati distribuiti gli incarichi nel direttivo, anche qui in gran parte confermati.

L’uscente Delegato provinciale ha ringraziato i Soci per la fiducia e la collaborazione ricevuta in questi anni che saranno trasferiti ad Antonio Martoriello cui ha assicurato la più ampia disponibilità.

A settembre emergenza pandemia permettendo riprenderanno le attività istituzionali.

Foto di congerdesign da Pixabay