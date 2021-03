“Ripristinare il servizio InterCity Notte Roma – Agrigento”: appello delle realtà associative

“Da oltre un decennio le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna sono completamente escluse dai collegamenti a lunga percorrenza con il resto del Paese. Parliamo di quasi un milione di siciliani che non hanno la possibilità di utilizzare un treno diretto per raggiungere la Capitale d’Italia.

All’uopo, condividiamo pienamente l’appello lanciato dal sindaco di Agrigento, Dott. Francesco Miccichè, che ha pubblicamente chiesto il ripristino dell’InterCity Notte Roma – Agrigento via Catania e Caltanissetta Xirbi.

L’importanza dei collegamenti ferroviari è stata per troppo tempo sottovalutata dalla classe politica e la soppressione dei treni a lunga percorrenza ha gravemente penalizzato un territorio che ha sempre sofferto di un gap infrastrutturale notevole.

Lo Stato, attraverso il Ministero alle Infrastrutture e Trasporti, tramite il contratto di servizio universale con Trenitalia, garantisce l’effettuazione dei treni a lunga percorrenza su tutto il territorio della Repubblica: motivo per cui, anche per favorire la ripartenza del turismo nella nostra Regione, oltre che il diritto alla mobilità dei siciliani, chiediamo al MiT, ed in particolare al Sottosegretario Giancarlo Cancelleri, siciliano di Caltanissetta, di concordare con l’Amministratore Delegato di Trenitalia, il ripristino di almeno un servizio InterCity Notte tra la Capitale e la Città dei Templi.

Sarebbe sufficiente aggiungere in composizione ad uno dei treni già programmati, nello specifico l’ICN 36155 che parte da Roma Termini alle 20.53, ulteriori 3 o 4 vetture che da Catania possano poi procedere direttamente in direzione Enna, Caltanissetta e Agrigento. Esattamente come avveniva fino al 2010. I lavori di raddoppio e velocizzazione che stanno interessando il tratto Catania – Catenanuova, consentiranno, rispetto al passato, tempi di percorrenza via via sempre più ridotti.

I collegamenti InterCity ed InterCity Notte da Roma alla Sicilia, sono particolarmente apprezzati dai turisti stranieri che, spesso, dopo aver visitato la Capitale, scelgono il comodo servizio ferroviario notturno per raggiungere Palermo, Catania o Siracusa. Il rilancio dei treni notturni, in ottica di mobilità sostenibile, è già in atto nel nord Europa .

A fronte di un investimento modico da parte dello Stato, è possibile restituire un servizio fondamentale anche ai cittadini delle province di Enna, Caltanissetta ed Agrigento ed offrire a questi territori ulteriori possibilità di sviluppo economico”.

