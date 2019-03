Volley, Speranza Maiello torna ad Aragona

La palleggiatrice Speranza Maiello torna ad indossare la maglia della Seap Pallavolo Aragona per la stagione 2018/2019. L’esperta giocatrice ha già svolto alcuni allenamenti con la formazione biancazzurra ed è stata convocata, dall’allenatore Paolo Collavini, per la sfida di domani, sabato 9 marzo, contro il Nola al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, con inizio alle ore 15.30. Speranza Maiello ha rifiutato altre squadre per tornare a giocare con la società aragonese alla quale è legata da grande affetto e stima. La “regista” non ha esitato un istante ad accettare la proposta del presidente Nino Di Giacomo e non vede l’ora di poter dare il proprio contributo alla Seap Aragona per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio di stagione. Speranza Maiello, lo scorso anno, è stata una delle principali artefici della promozione in serie B2 della Seap Pallavolo Aragona. Speranza Maiello ha scelto, ancora una volta, la maglia numero 11.