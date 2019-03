Fortitudo: Cristian Mayer presenta Francesco Quaglia

Il direttore sportivo della Fortitudo Agrigento, Cristian Mayer, presenta il nuovo arrivato in casa biancazzurra, Francesco Quaglia. Il centro classe ’88 è un nuovo giocatore della Fortitudo Agrigento. Quaglia subentrato a causa dell’infortunio di Giacomo Zilli, si è messo a disposizione di coach Franco Ciani. Il giocatore ha conosciuto i suoi nuovi compagni ed ha scelto il suo nuovo numero di maglia.



Cristian Mayer: “E’ un giocatore che ha raggiunto una certa esperienza. Spero, ci possa dare una grossa mano per il proseguo della stagione. E’ un bravo ragazzo e per lui inserirsi non sarà difficile. Spero riesca a darci quello di cui abbiamo bisogno dopo l’infortunio di Giacomo Zilli. Perché ho scelto Francesco? Mi hanno sempre parlato molto bene di lui. Non abbiamo avuto grosse esitazioni nel prenderlo”.



Francesco Quaglia: “Agrigento è una situazione ideale per me. Una squadra di ragazzi giovani, sono qui per dare una mano a tutti loro. Sarò in campo il prima possibile. Non vedo l’ora di cominciare. Sono un giocatore che si mette subito a disposizione dei compagni, mi piace dare una mano alla squadra per quello di cui ha bisogno: in difesa ed ai rimbalzi, partendo anche dalle piccole cose. L’importante è vincere. Il mio numero di maglia? Ho scelto il 13. E’ stato il mio numero alle giovanili, porta con sé dei bei ricordi e l’ho scelto volentieri”.