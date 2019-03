Mandorlo in fiore, tutto pronto per la 74^ edizione

Città in festa per la 74^ edizione del Mandorlo in Fiore. Alle ore 10.30 dalla Valle partirà il primo messaggio di pace dei “Bambini del mondo” con una passeggiata denominata proprio della pace e della fratellanza, che si snoderà lungo la via Sacra, con esibizione al Tempio di Giunone.

Nel pomeriggio al Palacongressi alle 16.30 i laboratori, di ceramica, sulla frutta di martorana, tamburi e tante altre proposte.

Al Museo Archeologico Pietro Griffo alle 17.30, ancora la “Dance Well” quella danza per tutti che vuole includere e coinvolgere i malati di Parkinson;

Alle 18.00 la Via Atenea sarà animata dai “Giochi di strada” curati dalla Figest, e a seguire alle ore 21.30, appuntamento al Palacongressi con il primo spettacolo serale dei Bambini del Mondo. Contemporaneamente, non si è voluta lasciare la città sguarnita dal un momento di festa e dunque anche il Piazza Cavour alle ore 21.30 ci sarà una esibizione nell’ambito della World Music con il concerto dei Domo Emigrantes (scheda allegata)

Ecco il programma:

SABATO 2 MARZO

-Ore 10.30 / VIA SACRA

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO

Passeggiata della Pace e della Fratellanza

-Ore 12.00 / TEMPIO DI GIUNONE

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO

Esibizione dei gruppi

-Ore 16.30 / PALACONGRESSI

POMERIGGI DEL MANDORLO

Accoglienza, laboratori per adulti e bambini curati da “ Lo Schiaccianoci”, “Tammura di Girgenti,”Akralab”.

-Ore 17.30 / MUSEO ARCHEOLOGICO P. GRIFFO

DANCE WELL

Laboratorio di danza contemporanea

-Ore 18:00 / GIRGENTI

GIOCHI DI STRADA IN VIA ATENEA

Animazione e giochi della tradizione a cura di FIGeSt

-Ore 20.30 / PALACONGRESSI

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO

Spettacolo (Ingresso 5€)

-Ore 21.30 / PIAZZA CAVOUR

WORLD MUSIC

Concerto Domo Emigrantes