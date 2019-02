Riaprono i cantieri sulle strade siciliane, intervento di Firetto

“Quando le volontà si uniscono è allora che si raggiungono i risultati”.

Sono le parole del sindaco di Agrigento Lillo Firetto alla notizia dell’ormai prossima riapertura dei cantieri sulle statali Agrigento – Palermo e Agrigento – Caltanissetta.

“Decisiva è stata la protesta che i sindaci ad Agrigento hanno voluto esprimere in un documento con cui si chiedevano soluzioni immediate. Ora vigileremo perché siano rispettate le scadenze per il completamento delle opere. Agrigento, l’intera area centro meridionale della Sicilia attende da troppo tempo subendo un pesante isolamento. La ripresa delle attività sulle due strade significa far recuperare la serenità ai lavoratori ma anche dare una speranza ai tanti pendolari, alle imprese e a tutto il comparto turistico. Non saremo soddisfatti finché non diremo addio a deviazioni e semafori e finché le due strade non saranno ultimate”.