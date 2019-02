Fortitudo, Francesco Quaglia nel mirino di Mayer

Archiviato l’importantissimo successo su Latina, la Fortitudo Agrigento prova a stringere la trattativa con Francesco Quaglia, il pivot individuato da Cristian Mayer per sostituire lo sfortunato Giacomo Zilli che nelle prossime ore dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico che lo costringerà a terminare la stagione anticipatamente.

Mayer vorrebbe chiudere l’accordo con il lungo del 1988 entro il prossimo 28 febbraio per mantenere il jolly suppletivo dopo la chiusura dei trasferimenti interni in caso di ulteriori necessità.

Dopo la chiusura della finestra per i tesseramenti suppletivi, i club di A2 che non hanno già effettuato i tre movimenti senior potranno inserire un solo rinforzo senior prelevato dalla A entro il 31 marzo, mentre dal 1 aprile a 48 ore prima della gara-1 di playoff e playout potranno tesserare atleti mai tesserati in Italia. I tesseramenti di atleti nati dal 1997 in poi saranno invece rigorosamente chiusi il 28 febbraio.