Al Mandorlo in fiore 2019 il festival bandistico “Terre di Sicilia”

il 74^ Mandorlo in Fiore accoglie il “Festival terre di Sicilia” che integra e arricchisce la vasta offerta del programma di eventi voluto dal Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento.

Sarà un’occasione in cui la tradizione musicale bandistica siciliana diventerà veicolo di promozione del territorio, raccogliendo nuove fasce di turismo e lo farà promuovendo aree che sono storicamente e socialmente legate tra di loro.

“Le esibizioni, si terranno alle 10.30 di Domenica 3 Marzo per le vie e piazze del centro cittadino con una sfilata arricchita da performances musicali, che partendo da Piazza Pirandello si snoderà lungo la Via Atenea eraggiungerà Piazza Cavour per l ’esibizione finale – anticipa il Direttore Giuseppe Parello. Nel pomeriggio – continua –altra sfilata delle bande, nella solenne cornice della la via Sacra con partenza alle ore 15.00 e arrivo alle ore 16.00 innanzi al Tempio della Concordia ove si terrà un grande concerto.”

Quella di Agrigento sarà la prima tappa di un vero e proprio tour che rientra in un vasto progetto elaborato dall ‘ Anbima (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome)il cui Presidente Regionale è Ivan Martella, in collaborazione con l’Assessorato Turismo della Regione Siciliana, che tocca i siti più belli e prestigiosi della Sicilia.

“Saranno 18 i complessi bandistici partecipanti con la presenza di circa 700 musicisti, insomma un grande evento -conclude Giuseppe Parello – che incrementerà l’offerta turistica, attraendo così anche gli appassionati del settore”.