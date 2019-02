Cisl: Incontro con il personale regionale al Parco Archeologico

Nuove prospettive e vecchie criticità del contratto del settore dei dipendenti regionali sono state approfondite e discusse durante un partecipato incontro promosso dalla Cisl Fp Sas dele province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.

A Casa Sanfilippo, nei locali messi a disposizione dal Parco archeologico della Valle dei Templi oltre 200 dipendenti dell’amministrazione regionale, cui si sono aggiunti anche alcuni dirigenti, hanno avuto modo di confrontarsi sulle novità introdotte dal nuovo contratto di categoria che è al momento in fase di approvazione.

I lavori sono stati introdotti dal segretario provinciale Sas Carlos Bonfanti, che ha tracciato le linee principali del nuovo contratto oggetto dell’incontro per poi lasciare la parola al segretario regionale Fabrizio Lercara che ha fatto una dettagliata analisi del nuovo articolato contrattuale, soffermandosi su alcuni punti ritenuti essenziali per il nuovo processo organizzativo dell’ormai vetusta Amministrazione regionale. E’ stata una opportunità per parlare di posizioni organizzative e di progressioni economiche nonché delle ipotesi dei dettami relative al processo di riqualificazione e riclassificazione che saranno comunque oggetto di discussione in sede di costituente comitato paritetico. I lavoratori hanno interagito con i lavori intervenendo con specifiche domande e perplessità alle quali hanno avuto risposta.

“Il contratto è ormai in fase di approvazione – spiega Bonfanti – gli ultimi nodi dovrebbero essere sciolti dopo il passaggio all’Aran, che dovrebbe avvenire ad aprile”.

Nel contesto della giornata di approfondimento del tema, sempre nei locali messi a disposizione dal Parco si è svolta un’assemblea sul mancato rinnovo del contratto della dirigenza alla presenza del responsabile regionale del settore Paolo Luparello.