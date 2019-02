Concorso di poesia “TeatrAnimainversi” alla seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione del TeatrAnimainversi, il concorso di poesia la cui cerimonia di premiazione dei vincitori si è svolta a dicembre 2017 presso il foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello di Agrigento, l’Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento, ha indetto la seconda edizione, introducendo delle importanti novità.

Potranno infatti partecipare alla seconda edizione, componimenti poetici di autori di età compresa tra i 16 e i 25 anni (1° categoria di concorrenti) e over 25 (2° categoria di concorrenti). Si concorre con un solo componimento poetico inedito, in lingua italiana, a tema libero, di lunghezza non superiore ai 50 versi. Il componimento poetico dovrà pervenire, entro e non oltre il 31 maggio 2019 all’indirizzo email della Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento teatranima@libero.it. È altresì possibile spedire tutto il materiale presso la sede legale dell’associazione, sita in Via Acrone 43, Agrigento o ancora, consegnarlo presso la libreria “ Il mercante di libri“, sita in via Atenea n. 76, Agrigento.

Tutti i componimenti poetici pervenuti entro il termine ultimo ed in conformità con il contenuto del regolamento del concorso, saranno inviati dalla segreteria dell’Associazione ad una giuria di esperti (docenti, scrittori, poeti, giornalisti, ecc.) per l’attribuzione del punteggio.

La proclamazione dei vincitori è prevista per ottobre 2019, in occasione di un evento/spettacolo durante il quale saranno consegnate le targhe di merito al 1°, al 2° ed al 3° classificato per ciascuna categoria di partecipanti. A ciascun vincitore sarà attribuito altresì un “premio artistico” (pittura, scultura, ecc.) a firma di un artista agrigentino.

Delle varie fasi del concorso sarà data ampia informazione a mezzo degli organi di stampa (anche on-line), TV, Facebook, Istituzioni scolastiche, ecc.

Per consultare il regolamento del concorso e la scheda di partecipazione:

– Visitare la pagina o il gruppo Facebook dell’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento.

– Inviare una e-mail all’indirizzo: teatranima@libero.it

– Recarsi presso la libreria “ Il mercante di libri“ sita in via Atenea n. 76, 92100 Agrigento.

– Telefonare ai numeri: 3270044269 – 3291148371