Santa Elisabetta, il sindaco Gueli si ricandida

Sarà Mimmo Gueli, attuale Sindaco di Santa Elisabetta, a correre per le elezioni amministrative che si terranno il prossimo Aprile. Ieri sera nel corso di una partecipata assemblea ne è stata ufficializzata la ricandidatura.

Come si legge in una nota:

“Le forze politiche che compongono l’attuale maggioranza, unite da una consolidata e fattiva alleanza di centrosinistra, al governo della Comunità sabettese dal 2009, hanno ritenuto opportuno proseguire insieme anche nella prossima tornata elettorale. Alla base dell’accordo c’è grande intesa, che ha consentito all’attuale squadra di governo, di riproporsi unita sulla ricandidatura del Sindaco uscente Mimmo Gueli, il quale ha dato piena disponibilità a continuare insieme il percorso amministrativo”.

“Una bella sfida, un grande appuntamento per la nostra comunità, interessata negli ultimi anni, da un forte piano di cambiamenti e innovazioni”, sottolineano Giovanna Iacono, Segretario del PD locale e Liborio Gaziano, Presidente del Consiglio Comunale. In questo percorso abbiamo innanzitutto intrecciato l’ascolto della nostra base con quello dei tanti sostenitori e delle associazioni e componenti civiche a cui sta a cuore il progetto democratico messo in campo in questi ultimi 5 anni”.

Nei numerosi recenti incontri bilaterali è emersa la comune volontà di intraprendere, quanto prima, un percorso partecipativo che porti al coinvolgimento di un sempre più cospicuo numero di giovani e di persone rappresentative e per la stesura di un programma serio e realizzabile per meglio guardare al futuro con ascolto e maggiore fiducia.