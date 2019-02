Elezioni europee 2019. Iscrizione nelle liste aggiunte entro il 25 febbraio

L’amministrazione comunale di Agrigento, rende noto che in occasione delle prossime elezioni europee (23-26 maggio 2019), i cittadini dell’Unione Europea residenti ad Agrigento, che intendano esercitare in questo Comune il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, devono presentare all’ufficio elettorale domanda di iscrizione nelle liste aggiunte entro e non oltre il 25 febbraio 2019.

L’ufficio elettorale rilascerà la tessera elettorale che consentirà di votare presso il seggio nella stessa indicato.

Il modello della domanda per l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è disponibile presso l’ufficio elettorale comunale o scaricabile dal sito: www.dait.interno.gov.it/elezioni/optanti – 2019.

Con l’iscrizione nella lista aggiunta, si potrà esercitare il diritto di voto esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e non anche per i membri del Parlamento europeo spettanti al proprio Paese di origine, vi è, infatti, il divieto del doppio voto.

Gli uffici comunali sono, in ogni caso, a disposizione per eventuali informazioni.