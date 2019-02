Gioco digitale vs gioco fisico: quali sono le differenze per il mercato italiano

Il casinò municipale della città di Sanremo è una delle istituzioni legate al gioco nel nostro Paese, dato che si tratta di una delle quattro case da gioco presenti sul nostro territorio. Con una storia importante, e uno stile architettonico univoco e caratteristico, legato al liberty e progettato dall’architetto francese Eugene Ferret, la casa da gioco venne inaugurata nel gennaio del 1905; ha attraversato con alterne fortune oltre un secolo di storia, fino ad approdare ai giorni nostri. Per prestigio è blasone è sicuramente il casinò live più importante assieme a quello di Venezia, ed è stato sede della prima edizione del Festival di Sanremo, con la conduzione di Nunzio Filogamo. Resterà la sede del Festival della canzone per i primi 15 anni, visto che poi ci fu un cambio di location con il Teatro Ariston, avvenuto nel 1977. La sua importanza però rimane, sia per quanto riguarda la storia, sia per il prestigio e il suo blasone.

Con il passare degli anni le attenzioni per i live casinò in Italia così come nel resto d’Europa scema, anche grazie al fatto che diventano popolari le sale slot, dove è possibile giocare senza doversi per forza spostare dalla propria città. Fino alla seconda metà degli anni novanta, tuttavia, i casinò live continuano ad ottenere un certo consenso da parte del pubblico appassionato per questo tipo di settore. Le cose cambiano radicalmente durante gli ultimi 10-15 anni, per merito della tecnologia che rende i casino online sempre più sicuri e simili alla modalità di gioco live; proprio alcune sale da gioco specializzate nel casino online ottengono grande prestigio e popolarità, fino a superare i profitti derivati dal circuito del gioco live e in particolare delle sale da gioco di tipo tradizionale. Oggi infatti i siti di casinò digitale stanno riscontrando sempre maggiore popolarità, visto che sono comodi e facili da praticare, che richiedono un minimo di conoscenza del gioco e con un livello di fruibilità che è ormai diventato ottimale. In più le offerte che vengono proposte dai maggiori siti di casinò online rendono questo tipo di offerta sempre più appetibile. L’evoluzione delle sale da gioco online è legata oggi sempre più ai dispositivi mobili quali smartphone e tablet, mentre in un primo momento il gioco era più orientato verso PC fisso e laptop. Oggi grazie alle app di gioco è possibile accedere facilmente da ogni posto e praticare il gioco in modo responsabile. L’ultimo step che ha reso il gioco online più dinamico aumentando il livello di fruibilità e di giocabilità è stato quello di creare un sistema di gioco in modalità live, con tanto di croupier e di utenti che si scambiando messaggi tramite chat, rendendo l’esperienza di gioco sempre più ottimale e simile al gioco live. Spesso alcuni giocatori professionisti sono partiti dal gioco online per poi approdare ai più prestigiosi tornei svolti nei live casinò. Un lavoro di sinergia e di programmazione che ormai è diventato continuativo e che sta ottenendo sempre più consenso di pubblico durante questi ultimi anni di attività.