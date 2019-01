Autorizzazione Unica Ambientale, nel 2018 adottati provvedimenti per oltre cento imprese

Sono ben 108 i provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) adottati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento nel 2018 per le imprese che ne hanno fatto richiesta al Gruppo 3 del Settore Ambiente e Territorio. Un’attività amministrativa che ha fatto registrato un notevole incremento rispetto al 2017, e che è finalizzata ad accertare la regolarità degli impianti che hanno presentato istanza per ottenere questo titolo, essenziale per l’avvio di attività produttive. L’attività del Gruppo 3 viene svolta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 3 marzo 2013, che assegna alle Province (oggi in Sicilia Liberi Consorzi) la competenza per l’adozione di questi provvedimenti, che snelliscono notevolmente l’iter per il rilascio di ben sette autorizzazioni. Queste ultime riguardano piccole e medie imprese e titolari di impianti non soggetti alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), e prima dell’entrata in vigore del DPR 59/2013 andavano richieste separatamente. Le AUA sono state rilasciate a numerose imprese che operano in diversi settori produttivi (trasformazione dei prodotti agricoli, caseari e ittici, frantoi e oleifici, stabilimenti enologici, frantumazione di inerti, strutture turistiche e alberghi, varie attività artigianali, depositi di carburanti, e altre ancora). I provvedimenti hanno riguardato tutti i titoli abilitativi individuati dal DPR 59/2013 (Art.3, comma 1), in particolare l’autorizzazione agli scarichi, l’utilizzazione di acque di vegetazione dei frantoi e di reflui provenienti da aziende zootecniche per usi irrigui, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, all’utilizzo di fanghi derivanti dai processi di depurazione in agricoltura e le comunicazioni in materia di rifiuti. Viene dunque confermato il ruolo fondamentale del Libero Consorzio di Agrigento in tutte le competenze di tutela ambientale. Va rilevato inoltre come, a dispetto delle note difficoltà finanziarie dell’Ente, il Gruppo 3 sia stato valorizzato e potenziato per poter svolgere anche l’importante funzione di supporto e di coordinamento tra i soggetti competenti in materia ambientale (Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, ARPA, U.T.A. Agrigento, Comandi delle Polizie Municipali) e gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni per il rilascio del provvedimento finale. L’impulso a questa attività è confermata, oltre che dalle autorizzazioni, anche dal considerevole numero di pratiche complessivamente avviate (tra autorizzazioni, solleciti ai Comuni per i pareri e acquisizione di atti integrativi) e dall’aggiornamento del database delle ditte che hanno richiesto l’autorizzazione. Ricordiamo che la A.U.A. ha la durata di 15 anni, e la relativa richiesta deve essere presentata per via telematica al Libero Consorzio Comunale di Agrigento tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dei Comuni ove insiste o insisterà lo stabilimento che ha fatto richiesta per il rilascio del titolo o dei titoli abilitativi di cui al DPR 59/2013.

Maggiori informazioni sul sito http://www.provincia.agrigento.it, Settore Ambiente, Gruppo 3.