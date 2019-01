Angelo Gelo nuovo vicesegretario dell’Assostampa agrigentina

E’ Angelo Gelo, 48 anni, giornalista pubblicista, direttore responsabile del quotitiano on line AgrigentoWeb.it, il nuovo vicesegretario dell’Assostampa agrigentina. Gelo, che prende il posto di Gioacchino Schicchi, dimessosi alcuni mesi fa, è stato eletto all’unanimità al termine dell’assemblea annuale degli iscritti svoltasi questa mattina nella Città dei Templi.

“Sono estremamente contento per l’elezione e soprattutto per la fiducia che i colleghi hanno riposto in me – ha dichiarato Gelo – spero di dare il mio contributo alla sezione di Agrigento del sindacato unitario dei giornalisti in un momento particolarmente difficile per la professione. Già da domani mi metterò al lavoro a sostegno dei colleghi meno fortunati”.

Il neo eletto Angelo Gelo affiancherà il segretario provinciale Gero Tedesco e il tesosriere Dario Broccio. Durante l’assemblea di oggi sono stati inoltre approvati all’unanimità il conto consuntivo del 2018 e il bilancio preventivo del 2019 della sezione.