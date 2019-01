Verso Fortitudo Agrigento – Leonis Roma, le parole di Ciani e Cuffaro

La Fortitudo Agrigento domenica 27 gennaio affronterà la Leonis Roma. La partita si giocherà al PalaMoncada di Porto Empedocle, palla a 2 alle 18:00. Il match è valevole per la terza giornata di ritorno, del campionato di A2 Old Wild West. Hanno presentato la gara il coach Franco Ciani, ed il play maker, Giuseppe Cuffaro

Franco Ciani: “Abbiamo affrontato la settimana con un piglio diverso. La Leonis è un avversario di grade qualità che ha espresso meno di quello che è il valore complessivo dei giocatori. La Leonis è cambiata in queste due ultime settimane, non abbiamo avuto modo di valutare i nuovi sistemi di gioco. Sarà una squadra imprevedibile e difficilmente scoutizzabile nel dettaglio. Abbiamo una difficoltà aggiuntiva, che sono le novità. Bushati è alla sua seconda partita, quindi sarà più pronto rispetto alla prima gara. C’è la variabile assoluta, che è Jones. Con questo nuovo assetto non c’è stata nessuna partita, dobbiamo fidarci molto delle nostre regole e del nostro atteggiamento. Dobbiamo essere pronti a modificare il piano gara. E’ una partita piena di insidie, siamo chiamati a dare una conferma in questa seconda gara casalinga. L’ultimo canestro di Pepe contro Biella? Ha tolto tensione ed ansia per una vittoria che stentava ad arrivare. Ci ha rimesso in corsa su obiettivi importanti, come quello dell’ingresso dei play off. Piazza? Sarà uno dei peggiori avversari, è un giocatore di grande mentalità e di grande talento. Preferirei in quei 40minuti di non vederlo. Prima e dopo, sono felice di salutarlo ed abbracciarlo. Mi fa piacere rivedere un giocatore che è stato sia per me, che per la società, molto importante”.

Giuseppe Cuffaro: “Contro la Leonis sarà una battaglia. Loro hanno giocatori di grande esperienza, dobbiamo mettercela tutta. Piazza? Mi fa piacere rivederlo. E’ stato il mio mentore. MI ha aiutato molto quando eravamo in squadra insieme. La vittoria contro Biella? Ci ha molto aiutati. Venivamo da un periodo non facile. Domenica dobbiamo giocare con grande intensità”.