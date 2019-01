“Carta di identità elettronica”, nota del consigliere Gibilaro

Il consigliere comunale Gerlando Gibilaro con una nota interviene sulle procedure di rilascio delle carte di identità. Ecco il testo del documento:

“Signor sindaco, la “vergogna dei disservizi e disagi all’utenza” inerenti il rinnovo nonché il rilascio delle carte d’identità a seguito di un duro e costruttivo scontro in consiglio comunale tra lo scrivente e l’assessore Battaglia, lo ha indotto alla diffusione di una nota nella quale definisce “inconcepibili le lungaggini per il rilascio della carta d’identità elettronica. Il carattere innovativo di questo nuovo sistema non può essere vanificato per carenza di personale. È un paradosso inaccettabile. Si recuperi l’arretrato e si torni ai ritmi ordinari per dare immediato riscontro ai cittadini”.

Nel contempo prendo atto, altresì, della predisposizione di un atto di indirizzo “fresco” avente ad oggetto: “l’immediato potenziamento dell’ufficio” di cui esprimo apprezzamento. Ora, Le chiedo un ultimo sforzo.

La vicenda “vergogna carte d’identità” deve necessariamente terminare attraverso uno dei seguenti procedimenti amministrativi.

Scelga Lei:

a) encomio al dirigente e al titolare della posizione organizzativa;

b) rotazione del dirigente;

c) revoca del titolare della posizione organizzativa “.