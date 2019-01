Calcio, campo inagibile: salta l’allenamento congiunto tra Olimpica Akragas e Pro Favara

L’amichevole non ufficiale tra l’Olimpica Akragas e la Pro Favara, che milita nel campionato di Eccellenza, in programma alle ore 15 di oggi allo stadio Esseneto di Agrigento, è stata annullata per impraticabilità del campo dovuta alle piogge abbondanti che si sono abbattute nelle ultime ore sulla città. L’Olimpica Akragas svolgerà una seduta di allenamento presso gli impianti sportivi dei fratelli Bellavia, in via cavaleri Magazzeni, per ultimare la preparazione in vista della gara di domenica 27 gennaio, in trasferta, contro il Vallelunga, valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone A.