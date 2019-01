Aragona, lo stadio comunale “Totò Russo” si rifà il look

Il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, annuncia con soddisfazione l’appalto dei lavori per la ristrutturazione dello stadio comunale “Totò Russo”. I lavori inizieranno in primavera e prevedono in primis la stesura di un manto erboso in sintetico di ultima generazione, il restyling della tribuna centrale e l’ammodernamento degli spogliatoi. L’impianto di gioco sarà adeguato a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza. “Presto apriremo il cantiere di un’altra importante opera, che riteniamo fondamentale per la Città di Aragona” – dichiara il sindaco Pendolino che poi aggiunge: “Avere uno Stadio importante significa mettere in condizioni le società calcistiche cittadine di svolgere un ottimo lavoro, fornendo un servizio adeguato alla Città, nonché ai tifosi e calciatori stessi, che avranno modo di seguire i propri beniamini in una struttura confortevole; mentre gli atleti potranno esprimere le proprie qualità su un nuovo terreno in sintetico. I lavori prevedono anche lo spostamento della caldaia che, essendo a ridosso del campo di calcio, ha creato in passato non pochi problemi durante lo svolgimento delle gare. Poi sarà tolto tutto l’amianto della tribuna coperta e la stessa sarà ristrutturata e resa nuovamente idonea ad ospitare gli spettatori. Anche gli spogliatoi saranno ristrutturati. In estrema sintesi, il campo sportivo comunale “Totò Russo” avrà un nuovo look. Stiamo continuando ad operare per il bene di Aragona, e il restyling dello stadio comunale è una delle ultime concrete dimostrazioni. E’ il primo di una lunga serie di finanziamenti che abbiamo ottenuto. Vi sono già i decreti per la ristrutturazione dell’Asilo Nido e del primo piano del Palazzo Principe”.