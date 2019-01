Domattina, sabato 19 gennaio, alle ore 10.30, presso l’ex Collegio dei Padri Filippini di via Atenea ad Agrigento, per iniziativa del sindaco Lillo Firetto, s’incontreranno una trentina di sindaci delle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo per un’intervento congiunto in relazione alla necessità di assicurare il rapido completamento delle grandi infrastrutture stradali delle SS, 640 e 189.