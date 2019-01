Confini Favara Ovest, precisazioni dell’assessore Virone

“Ci sentiamo di rassicurare coloro che pongono la questione dei quorum sulla vicenda della rettifica dei confini Favara Ovest. Basta leggere il decreto regionale per cogliere come il legislatore ha correttamente tenuto in considerazione la necessità di assicurare il buon esito della consultazione referendaria affinché, per le caratteristiche che accompagnano dette casistiche, essa non venga vanificata. I risultati del referendum, ai fini del quorum strutturale, devono essere distintamente raccolti e valutati con riguardo all’ambito del territorio di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale. A differenza di quanto ricostruito negli ultimi giorni sarà sufficiente raggiungere il quorum nei ambiti territoriali interessati alla rettifica perché la consultazione sia valida”.

Lo dichiara l’assessore al Comune di Agrigento, Elisa Virone.