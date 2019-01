Basket, serie A2: Lorenzo Ambrosin miglior U21 del mese di dicembre

Lega Nazionale Pallacanestro e Adidas Italia hanno comunicato i vincitori dei premi Under del mese per dicembre 2018, in Serie A2.

Vince il iancazzurro Lorenzo Ambrosin.

Ecco il comunicato della Lega Nazionale Pallacanestro: “In Serie A2 si impone il play-guardia veneto di Agrigento, 190 centimetri, classe ’97. Ambrosin, alla seconda stagione in Sicilia, cresciuto nel settore giovanile della Reyer Venezia, ha avuto un mese di dicembre da 15.4 punti a gara, con 4.8 rimbalzi, in 32.6 minuti. Per lui una grande continuità di rendimento, arrivando in doppia cifra per punti in ognuna delle cinque gare disputate nel mese, risultando decisivo nella vittoria su Rieti del 30 dicembre con i due tiri liberi della vittoria. In stagione Ambrosin è il secondo realizzatore stagionale della M Rinnovabili a 11.9 di media, un incremento rispetto ai 10.0 punti a gara della stagione passata”.