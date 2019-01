Una speciale Epifania al Giardino della Kolymbethra

Domenica 6 gennaio, prima domenica del mese con ingresso gratuito al Parco della Valle dei Templi, sarà anche la giornata conclusiva delle Novene del Giardino della Kolymbethra.

Per fare incontrare i numerosi visitatori con il Presepe contadino e le Novene del Giardino della Kolymbethra, in questo giornata sarà possibile accedere con un biglietto ridotto di soli Euro 4,00, per gli adulti, ed Euro 2,00 per i ragazzi dai 4 ai 14 anni, con esclusione del primo figlio che entra gratuitamente insieme ai propri genitori.

Si potrà entrare al Giardino della Kolymbethra a partire dalle ore 10,00, e per l’occasione l’orario di chiusura sarà prolungato sino alle ore 16,30, con ultimo ingresso alle ore 16,00.