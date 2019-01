Neve, viabilità limitata e treni soppressi

Il peggioramento, nella notte, delle condizioni meteorologiche, ha reso problematica la circolazione ferroviaria in Sicilia.

Per le intense nevicate in atto, sulla linea Palermo-Catania la circolazione e’ sospesa fra Caltanissetta e Lercara Diramazione, mentre e’ ripresa alle 9 fra Catania e Caltanissetta. La percorrenza dei treni e’ limitata fra queste due stazioni. Al momento e’ interrotta anche la Gela-Canicatti’-Caltanissetta. A causa della contemporanea impraticabilita’ delle strade extraurbane, che rende difficoltoso anche l’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana, non e’ stato possibile attivare un servizio sostitutivo con autobus. Traffico rallentato, invece, sulla Palermo-Agrigento, con ritardi fino a 40 minuti. Soppressi, in mattinata, due treni regionali. Attivato il numero verde gratuito 800 89 20 21.