Alla “Posta Vecchia” la rassegna teatrale “Mariuccia Linder”: in scena “Donna…io”

Sabato 12 gennaio 2019 alle ore 21:00 e domenica 13 gennaio 2019 alle ore 18:00 al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento, quarto appuntamento con la rassegna teatrale “Mariuccia Linder – Una vita per il teatro il teatro per la vita”, organizzata dall’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento e dedicata a Mariuccia Linder, attrice agrigentina prematuramente scomparsa nel maggio del 2011.

In scena DONNA…IO di Antonella Morreale, con Selene Bosco, Giovanna Dominici, Zaira Picone, Laura Pompeo e con Oriana Crapa e Gigi Finistrella.

Sand art (arte di sabbia): Gino Sorce.

Produzione Compagnia Teatrale Arcobaleno – Favara

Posto unico € 10,00

Info e prenotazioni: Teatro delle Posta Vecchia Agrigento: 0922 26737

Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento: 3270044269

DONNA…IO. Lo svelamento dell’amore, così potrebbe essere descritta quest’opera nella sua sintesi. I sentimenti, apparentemente falsati, si raccontano nudi, in un gioco di verità e finzione che avvolge lo spettatore in un vortice inarrestabile di emozioni. Le voci di quattro donne, raccontano il sentimento dei sentimenti, come solo un animo femminile sa fare, con la sua sensibilità, vulnerabilità e forza. L’amore come non è mai stato raccontato, l’amore capace di innalzarti ai livelli più alti della felicità, per poi farti precipitare giù senza paracadute, nell’abisso più totale. L’amore a 360 gradi, svelato nei suoi più intimi misteri.