“Servizi di copertura assicurative”, la prima gara con le procedure telematiche scade il 20 dicembre

Viaggia a pieno regime l’attività della “Centrale di Committenza per i Comuni”del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, uno dei pochi enti locali in Sicilia che opera come ad avere avviato la piattaforma digitale per l’approvazione e le procedure dei bandi di gara in forma telematica.

La prima gara con il nuovo sistema telematico riguarda il bando di gara d’appalto, mediante procedura aperta, dei “Servizi di copertura assicurative” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che comprende due lotti. Il lotto 1 è relativo alla “Polizza Assicurativa R.C. Patrimoniale”, mentre il lotto 2 riguarda la “Polizza Assicurativa Infortuni cumulativa”. L’importo complessivo è di 18.500 euro.

Le società interessate dovranno fare pervenire le offerte entro le ore 09:00 del giorno 20/12/2018.

La procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità.

Per partecipare gli interessati dovranno collegarsi al sito ed accedere alla sezione Portale Appalti: http://gare.provincia.agrigento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, seguendo le istruzioni riportate.

Oltre a questa gara il Libero Consorzio ha già pubblicato altre tre gare, i cui bandi sono già disponibili nel portale appalti e nella home page del sito istituzionale dell’Ente e si svolgeranno nei primi mesi del 2019. Altri quattro bandi di gara riguardanti il Libero Consorzio sono già stati approvati e entro il mese di Dicembre saranno pubblicati con le date di presentazione delle offerte.