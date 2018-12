Agrigento, incontro con il giornalista e scrittore Gabriele Romagnoli

Giovedì 6 Dicembre 2018 alle ore 17,30 c/o la Chiesa di Santa Caterina in via Garibaldi ad Agrigento, il giornalista e scrittore Gabriele Romagnoli presenterà il suo ultimo libro “SENZA FINE – LA MERAVIGLIA DELL’ULTIMO AMORE”

Gabriele Romagnoli esordisce nel 1987 con il racconto Undici Calciatori, nell’antologia Giovani Blues(Transeuropa), facente parte del progetto “Under 25” ideato da Pier Vittorio Tondelli.

Pubblica il suo primo libro,Navi in bottiglia, 101 microracconti, nel 1993. Seguono il libro per ragazziVideo cronache(1994) eOggetti da smarrirel’anno successivo (1995), quindiIn tempo per il cielo(1995), ePasseggeri – Catalogo di ragioni per vivere e volare(1998).

Dopo una breve pausa pubblica nel 2001 Louisiana blues, a metà fra il diario di viaggio e la galleria di ritratti, nel 2004L’artista, che ha vinto tra l’altro il premio Garda, e nel 2006 Non ci sono santi (Viaggio in Italia di un alieno).

Dal 1997 al 1999 è inviato a New York per il quotidiano italiano La Stampa, occupandosi soprattutto della questione della pena di morte; contemporaneamente partecipa in qualità di inviato ad alcune trasmissioni di Gad Lerner. Collabora con diversi periodici e quotidiani, tra cui la Repubblica,Vanity Fair,Diario e Avvenire

Nel gennaio 2011 viene nominato direttore del mensile GQ, , mantenendo tale carica fino al giugno 2013; ha una rubrica settimanale su Vanity Faire collabora con la Repubblica.

Il 25 agosto 2014 si è sposato a New York con la giornalista Paola Saluzzi.

Il 17 febbraio 2016 viene nominato direttore di Rai Sport dal consiglio di amministrazione dell’azienda, insediandosi il 7 marzo[6]; si dimette da tale incarico il 1º agosto 2018.

Coordinerà l’incontro il dott. Alessandro Accurso Tagano titolare della libreria IL MERCANTE DI LIBRI di Agrigento e Coordinatore SIL SICILIA

Converserà con l’autore la Dott.ssa Monica Brancato co-organizzatrice di BUK il gruppo di lettura da poco nato in città