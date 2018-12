“Immacolata”, tornano le dirette streaming su facebook

Anche quest’anno, i giovani che gestiscono la pagina facebook de “Il Centro Storico di Agrigento”, effettueranno la diretta streaming in occasione dei festeggiamenti dell’Immacolata in collaborazione con la confraternita Maria SS. Immacolata.

“Molti Agrigentini ormai emigrano – dice Mattias Lo Pilato, gestore della pagina facebook -, ma ci sono molte persone curiose di scoprire le nostre tradizioni. Per questo abbiamo pensato di lanciare una diretta live per giorno 7 Dicembre, alle ore 17:30 in occasione della Tradizionale “Calata” del Simulacro dell’Immacolata e giorno 8 Dicembre alle ore 10:45 per il tradizionale “Omaggio Floreale” dei Vigili del Fuoco. Fare vivere a chi è emigrato per vari motivi le emozioni delle nostre tradizioni, è la nostra missione” conclude Mattias Lo Pilato.