Corri con la prevenzione, la Fortitudo Agrigento a sostegno della Lilt

Sport e prevenzione corrono di pari passo. La Fortitudo Agrigento a sostegno della Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori – insieme per la promozione della prevenzione. I “giganti” hanno deciso di metterci la faccia. Domenica 2 dicembre in occasione della gara casalinga, la Fortitudo Agrigento, indosserà le maglie donate dalla Lilt Agrigento. Le t-shirt, alla fine della gara, verranno regalate ai tifosi. Le undici maglie messe a disposizione dalla Lilt, verranno autografate dai giocatori della Fortitudo Agrigento. Il lancio della maglia verrà fatto alla fine della partita tra i biancazzurri e Tortona. La Fortitudo Agrigento ringrazia la Lilt Agrigento per la disponibilità, un ringraziamento particolare va al presidente provinciale, Francesca Noto Scandaliato ed a Maria Mallia.