Week end positivo per l’Athena che conquista tre vittorie ed un pareggio

Bella affermazione per l’Under 16 regionale, guidata dal tecnico Miccichè, che vince e convince in casa del Belpasso con il punteggio di 3-0 grazie alla doppietta di Cavaleri e alla rete di Pagano. Con questa vittoria l’Athena sale al terzo posto in classifica. Nel prossimo turno i ragazzi di Miccichè osserveranno un turno di riposo.

Pareggio casalingo per l’Under 14 del tecnico De Rosa che impatta sul 2-2 contro la capolista Atletico Vittoria. La squadra dei templi rimane distanziata di un solo punto dalla vetta ma con una partita in meno. Le reti degli agrigentini sono state siglate da Dispenza e Violante. Nel prossimo turno l’U14 sarà impegnata in trasferta contro l’Ispica Accademy.

Sonante vittoria della seconda squadra Under 16 regionale, del tecnico Sorce, che batte la Panormus con il risultato di 5-0. Sugli scudi gli attaccanti Sabbar autore di una tripletta e Bruno autore di una doppietta. I ragazzi di Sorce seppur fuori classifica e giocando con ragazzi di età inferiore di un anno rispetto alla categoria stanno disputando un ottimo campionato. Nel prossimo turno gli agrigentini saranno impegnati nuovamente in casa contro il Bagheria

Viaggia a punteggio pieno l’Under 15 provinciale che nell’ultimo turno ha battuto l’Angelo Cuffaro di Raffadali con il punteggio di 3-0 grazie alla doppietta di Bartolomeo e alla rete di Capraro. Nel prossimo turno l’Athena affronterà in trasferta l’altra capolista il Porto Empedocle.

Da segnalare inoltre le ottime prove dei ragazzi dell’Athena convocati nelle rappresentative provinciali, nell’Under 17 Lo Brutto e Rizzo e nell’Under 15 Noto, La Cara e Bartolomeo questi ultimi autori di una doppietta a testa nella vittoria per 5-0 contro la rappresentativa di Ragusa nella gara valevole per la prima giornata del torneo regionale di calcio giovanile “Brucato”.