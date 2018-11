Pullara: “A Gennaio inizieranno i lavori di ricostruzione del Ponte Petrusa”

Il deputato regionale Carmelo Pullara ha incontrato l’ingegnere Mele, direttore Anas Sicilia, per conoscere lo stato dell’arte sulla ricostruzione del Ponte Petrusa. “Nel mese di novembre – ci dice Pullara – è stata aggiudicata la gara, nel mese di dicembre si firmerà il contratto e i lavori inizieranno nel mese di gennaio 2019. La durata della ricostruzione è prevista in un anno. Nel 2020, incrociando le dita, l’importante collegamento sarà aperto dopo anni di disagi per le due città di Agrigento e Favara.

Mi piace la frase incrociando le dita – continua l’onorevole Pullara – e per certi versi la condivido al punto tale che è mia intenzione e, tra l’altro devo dire, una mia abitudine seguire i problemi che mi presenta la gente e questo non farà eccezione. Il ponte doveva essere demolito perché era insicuro. Con la demolizione il territorio ha subito gravi disagi nella viabilità con danni sia per la città di Agrigento che di Favara. In questa ultima i collegamenti sono assicurati dalle strade provinciali, non messe proprio bene. In questo senso, dopo l’incontro con il dirigente dell’Anas Sicilia, intendo incontrare il commissario straordinario del Libero Consorzio di Agrigento, dott. Di Pisa, per fare il punto della situazione sulle provinciali che collegano Favara già con progetti approvati e finanziati”.

In pratica, ciò che sollecita Pullara è esattamente quello che si aspettano i favaresi e, in particolare, l’inizio dei lavori sulle strade provinciali e la ricostruzione del ponte Petrusa.