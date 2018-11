Calcio: risultati e classifica dei campionati di Eccellenza e Promozione

L’imprevista sconfitta del Licata sul campo della Parmonval per 2-1 rilancia gli obiettivi e le speranze del Canicattì che si impone con un netto 3-0 a Marsala.

Mentre i gialloblu di Campanella subiscono la rimonta dei palermitani, i biancorossi, grazie alle reti di Mercurio, Iraci e Filippone, si portano ad un solo punto dalla vetta.

Sorride anche il Sant’Agata che rincorre il duo di testa vittorioso sul campo del Pro Favara.

Ecco i risultati, la classifica ed ilarissimo turno di campionato di Eccellenza:

Castellammare Calcio 94 – Partinicaudace 1-1

Dattilo Noir – Alba Alcamo 2-1

Geraci – Polisportiva Castelbuono sospesa

Mussomeli – Mazara 0-2

Nuova Città di Caccamo – C.U.S. Palermo 3-1

Parmonval – Licata 2-1 giocata sabato

Pro Favara – Città di Sant’Agata 1-2

Sport Club Marsala 1912 – Canicattì 0-3

Classifica

Licata 30

Canicattì 29

Città di Sant’Agata 26

Mazara 22

Parmonval 21

Dattilo Noir 20

Alba Alcamo 18

Geraci 15*

Mussomeli 14

Sport Club Marsala 1912 14

Castellammare Calcio 94 12*

C.U.S. Palermo 11

Pro Favara 9

Partinicaudace 9

Nuova Città di Caccamo 7

Polisportiva Castelbuono 2**

*Una partita in meno

**Due partite in meno

Prossimo turno – 02/12/18

Alba Alcamo – Mussomeli

C.U.S. Palermo – Sport Club Marsala 1912

Canicattì – Castellammare Calcio 94

Licata – Città di Sant’Agata

Mazara – Parmonval

Nuova Città di Caccamo – Pro Favara

Partinicaudace – Geraci

Polisportiva Castelbuono – Dattilo Noir

Nel campionato di Promozione, l’Olimpica Akragas torna al successo casalingo con un netto 4.0 sul Vis Borgo Nuovo con il difensore Armenio ancora goleador (una doppietta per lui). Di Falsone e Riggio le altre due marcature. I biancazzurri torneranno in campo mercoledì per recuperare la partita contro l’Albatross Fair Play di Lercara Friddi che ieri ha battuto la Gattopardo per 2-1. Fondamentale trovare continuità e sperare nel prossimo mercato.

Il Casteltermini vince 2-0 sul campo del Kamarat che sprofonda sempre più in fondo alla classifica.

Perde 3-1 la Libertas Racalmuto a Villabate.

Ecco i risultati, la classifica ed ilarissimo turno di campionato di Promozione

Don Bosco Partinico – Balestrate 3-3

Football Club Gattopardo – Albatros Fair Play 1-2

Kamarat – Casteltermini 0-2

Monreale – Don Carlo Misilmeri 0-1

Olimpica Akragas – Vis Borgo Nuovo 4-0

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Cinque Torri Trapani 3-0 giocata sabato

Vallelunga – Salemi 1930 0-3

Villabate – Libertas 2010 3-1

Classifica

Salemi 1930 28

Oratorio S. Ciro e Giorgio 26

Don Carlo Misilmeri 26

Monreale 25

Casteltermini 20

Olimpica Akragas 19^*

Vallelunga 18

Don Bosco Partinico 18

Albatros Fair Play 17*

Football Club Gattopardo 13

Cinque Torri Trapani 13

Balestrate 11

Libertas 2010 10

Villabate 10^**

Kamarat 8*

Vis Borgo Nuovo 3*

*Una partita in meno

**Due partite in meno

^Un punto di penalizzazione

Prossimo turno – 02/12/18

Albatros Fair Play – Oratorio S. Ciro e Giorgio

Balestrate – Kamarat

Casteltermini – Villabate

Cinque Torri Trapani – Vallelunga

Don Carlo Misilmeri – Football Club Gattopardo

Libertas 2010 – Vis Borgo Nuovo

Monreale – Olimpica Akragas

Salemi 1930 – Don Bosco Partinico