RSM Italy è “Member Firm dell’anno”

Rsm Italy, nata recentemente, è parte di uno dei più grandi gruppi internazionali (quinto per fatturato al mondo) di audit, tax & consulting e sta sviluppando una veloce crescita collegata a importanti innovazioni nelle diverse aree di servizio.

Nel corso del global meeting, tenutosi a Toronto (Canada) tra il 4 e l’8 novembre 2018, RSM Italy è stata insignita del prestigioso riconoscimento “Member Firm Of The Year”. Il premio è stato assegnato alla divisione italiana in base ai grandi risultati ottenuti: RSM Italia si è distinta tra 70 Paesi come il dipartimento più meritorio per crescita annuale.

Il riconoscimento è stato ritirato dal presidente Rocco Abbondanza, accompagnato a Toronto da due partner: il Dottor Grassano e il Dottor D’Ambrosio.

La World Conference di Toronto, dal tema “Tomorrow’s RSM”, ha evidenziato come RSM stia utilizzando tecnologie emergenti, nuove modalità di lavoro e innovativi servizi al cliente, ponendo enfasi su un futuro di successi duraturo e su una crescita globale. L’attenzione si è focalizzata sullo sfruttare il potere del personale RSM nel guidare l’innovazione e la trasformazione del middle market, in luce di difficoltà quotidiane quali: rischi globali, guerre commerciali e implicazioni fiscali dovute alla rivoluzione digitale.