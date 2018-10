XXI edizione del Presepe di Sutera, ecco le date

Sono il 25, 26, 28, 29, 30 dicembre e il 4, 5, 6 gennaio le date della ventunesima edizione del Presepe Vivente di Sutera 2018/2019. Il direttivo Kamicos in stretta collaborazione con il Comune di Sutera ha dato il via ai preparativi per “Il Presepe Vivente di Sutera” edizione 2018/19.

Il Presidente della Kamicos Cav. Paolino Scibetta si è messo al lavoro e ha già convocato alcune riunioni preliminari per stabilire le prime informazioni utili – “Stiamo lavorando per rendere sempre più emozionante la visita al Presepe Vivente che è uno dei patrimoni della città di Sutera, tanto è vero che è dal 2005 inserito nel R.E.I. (Registro delle Eredità Immateriali) della Regione Siciliana”. Nella magnifica cornice del Rabato, in uno de “I Borghi più belli d’Italia” ripartono i preparativi per la ventunesima edizione del Presepe Vivente di Sutera 2017/2018, ecco le date: si partirà a dicembre con cinque giorni 25 – 26 – 28 – 29 – 30 per poi proseguire a Gennaio con il 4- 5 e 6, data quest’ultima che coincide con l’arrivo dei Re Magi. Orario di apertura di ogni singola giornata è alle ore 17.00, mentre la chiusura della biglietteria è alle ore 21.00. Il ticket d’ingresso è confermato per 6,00 euro per gli adulti, mentre per i bambini di un’età compresa tra i 3 e i 10 anni è stabilito in 3,00 euro. Per gruppi e comitive in autobus si applica lo sconto del 10% per un minimo di 30 persone. E’ prevista la navetta per i pullman in arrivo che dal posteggio autobus porta all’ingresso del Presepe nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e nei giorni 4 e 5 gennaio.