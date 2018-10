Volley, Aragona sbanca Castellammare di Stabia 3-0

Debutto con vittoria nel campionato di serie B2 per la Seap Aragona. La squadra del presidente Nino Di Giacomo ha vinto, in trasferta, contro la Nemesi Stabiae per 3 set a zero. La partita si è disputata nella palestra scolastica “Di Capua” di Castellammare di Stabia.

Questi i parziali: 27-29, 20-25, 17-25. Il sestetto biancazzurro ha sofferto soltanto nel primo set per poi dettare legge negli altri due e portare a casa l’intera posta in palio. Coach Francesco Eliseo non ha potuto schierare la centrale italo-brasiliana Camilla Macedo, mentre l’opposto Valentina Biccheri ha giocato al di sotto delle proprie potenzialità. La Seap Aragona è scesa inizialmente in campo con Baruffi in palleggio, Biccheri opposto, Composto centrale, Cammisa e Falcucci martelli ricevitori, Marangon libero. In campo anche la seconda centrale Cusumano. Nel corso della partita Do Nascimento è subentrata alla Biccheri.

Sabato prossimo, esordio casalingo per le biancazzurra al PalaNicosia di Agrigento contro la Mediolanum Energia Volley Reggio Calabria. Si gioca alle 15,30.

Ecco il tabellino della Seap Aragona:

Baruffi 3 punti, Composto 6, Do Nascimento 3, Cusumano 3, Falcucci 12, Cammisa 7, Biccheri 4.

Non entrate: Gabriele, Messina, Sicorello, Valente.

Gli scatti sono del fotografo ufficiale della Seap Aragona, Vincenzo Meli.