Calcio, i risultati di domenica 14 ottobre

Canicattì e Licata che continuano a mantenere la vetta della classifica di Eccellenza in condominio con il Mazara.

Ai gialloblù, nell’anticipo giocato sabato, è bastata una rete siglata al primo minuto di gioco da Cannavò per avere la meglio sul Caccamo. Tante le occasioni per entrambe le squadre, la più ghiotta proprio per i licatesi che hanno fallito un calcio di rigore con Testa per atterramento di Cannavò.

Il Canicattì di Nicola Terranova si impone sull’Alba Alcamo con due reti, una per tempo, siglate dal Lupo al 26’ e da Caronia al 67’. Partita giocata interamente sotto la pioggia che comunque non ha impedito ai tifosi di casa di riempire la tribuna dello stadio “Saraceno”.

Non si è giocata, proprio per il maltempo, la sfida di Promozione tra Olimpica Akragas e Don Bosco Partinico dopo che il sindaco della città dei templi, Lillo Firetto, aveva diramato un’allerta meteo che vietava le manifestazioni all’aperto.

Regolarmente in campo le altre agrigentine con il Casteltermini che ha fermato la corsa dell’ex capolista Misilmeri, bloccata sull’1-1.

Pesanti sconfitte per Libertas e Kamarat battute entrambe per 3-0 da Monreale e Vallelunga.

Ecco i risultati e le classifiche di Eccellenza e Promozione

ECCELLENZA GIRONE A – 6^ Giornata – Ore 15:30

C.U.S. Palermo – Mazara 0-1 giocata sabato

Canicattì – Alba Alcamo 2-0

Castellammare Calcio 94 – Parmonval 1-0

Geraci – Mussomeli 3-0

Nuova Città di Caccamo – Licata 0-1 giocata sabato

Partinicaudace – Polisportiva Castelbuono 1-0 giocata sabato

Pro Favara – Dattilo Noir 0-1

Sport Club Marsala 1912 – Città di Sant’Agata 0-1

Classifica

Mazara 15

Canicattì 15

Licata 15

Città di Sant’Agata 14

Dattilo Noir 14

Geraci 10

Castellammare Calcio 94 9

Mussomeli 7

Alba Alcamo 7

Pro Favara 6

Parmonval 5

Sport Club Marsala 1912 5

Partinicaudace 4

C.U.S. Palermo 3

Nuova Città di Caccamo 3

Polisportiva Castelbuono 1

Prossimo turno – 21/10/18

Alba Alcamo – C.U.S. Palermo

Città di Sant’Agata – Castellammare Calcio 94

Licata – Sport Club Marsala 1912

Mazara – Nuova Città di Caccamo

Mussomeli – Dattilo Noir

Parmonval – Geraci

Partinicaudace – Pro Favara

Polisportiva Castelbuono – Canicattì

PROMOZIONE GIRONE A – 6^ Giornata – Ore 15:30

Albatros Fair Play – Balestrate 3-1

Cinque Torri Trapani – Salemi 1930 1-3

Don Carlo Misilmeri – Casteltermini 1-1

Football Club Gattopardo – Vis Borgo Nuovo 3-0

Monreale – Libertas 2010 3-0

Olimpica Akragas – Don Bosco Partinico rinviata per allerta meteo

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Villabate 6-0 giocata sabato

Vallelunga – Kamarat 3-0

Classifica

Salemi 1930 15

Monreale 15

Don Carlo Misilmeri 14

Albatros Fair Play 13

Oratorio S. Ciro e Giorgio 13

Casteltermini 10

Football Club Gattopardo 9

Olimpica Akragas 8^*

Balestrate 7

Don Bosco Partinico 7*

Vallelunga 6

Libertas 2010 4

Kamarat 4

Villabate 3^

Vis Borgo Nuovo 3

Cinque Torri Trapani 3

*Una partita in meno

^Un punto di penalizzazione

Prossimo turno – 21/10/18

Balestrate – Don Carlo Misilmeri

Casteltermini – Monreale

Cinque Torri Trapani – Olimpica Akragas

Kamarat – Don Bosco Partinico

Libertas 2010 – Football Club Gattopardo

Salemi 1930 – Albatros Fair Play

Villabate – Vallelunga

Vis Borgo Nuovo – Oratorio S. Ciro e Giorgio