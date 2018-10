Scala dei Turchi, visita dell’assessore regionale Cordaro: “Il costone sarà messo in sicurezza”

Visita dell’Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Salvatore Cordaro a Realmonte.

L’esponente del governo regionale ha raccolto il grido d’allarme degli amministratori locali sullo stato di salute della Scala dei Turchi. Cordaro ha assunto impegni precisi: “Sono venuto per rendermi conto personalmente della reale situazione dei luoghi e sui lavori da effettuare per mettere in sicurezza il costone. Domani incontrerò il commissario per il dissesto idrogeologico Croce e valuteremo la possibilità di rimodulazione del Patto per il Sud al fine di individuare le somme necessarie per effettuare al più presto i lavori”.

Soddisfatto anche il sindaco Zicari: “La visita dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente ci rende fiduciosi per una rapida soluzione della vicenda”.