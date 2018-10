Favara, la Lega contro l’Amministrazione: “Non è cambiato nulla”

“Un Governo del Cambiamento (locale) che nulla finora ha cambiato! O meglio qualcosa si, le proprie tasche a discapito di tutta la cittadinanza Favarese che a questa Amministrazione si era affidata, credendoci”.

Lo denunciano gli esponenti della “Lega” di Favara in una nota stampa nella quale si legge: “Oggi, a due anni ed oltre di onestà e novità, tutto è peggiorato, nel modo peggiore rispetto al passato! Arterie principali e ad elevato passaggio veicolare e pedonale, come la Via Italia, deturpato da voragini Ale anche 10 cm o più, che potrebbero essere rattoppate, non dico completamente rifatte, con la manodopera comunale. Alto rischio di incidenti e soprattutto un susseguirsi di rotture e problemi meccanici per tutti i mezzi a ruote. La Lega di Favara si dissocia, da sempre, e chiede a gran voce, senza far torto a nessuno, di utilizzare i 384 mila euro circa che per ben due volte, il Sindaco disse di aver pronti per il rifacimento delle principali strade cittadine. Ad oggi, il nulla.”