Olimpica Akragas, che fatica contro il Vallelunga: decide un rigore di Bellavia

Con l’Olimpica Akragas si torna a parlare di calcio allo stadio Esseneto di Agrigento. Sembrano lontanissimi i tempi in cui si sfidavano squadre come Catania, Lecce, Cosenza. Oggi, di scena, c’era il Vallelunga Pratameno di mister Vedda, una squadra che ha dato tutto e che ha anche rischiato di portare via un punto meritato.

I biancazzurri di Giovanni Falsone, infatti, hanno faticato non poco per avere la meglio sugli avversari. Dopo il vantaggio siglato da Santangelo (al 5° centro in campionato), neutralizzato da un errore del portiere Sgroi, c’è voluto un rigore realizzato a 10 minuti dalla fine da Emiliano Bellavia per incamerare altri tre punti importantissimi per proseguire il campionato.

Un successo ancora più importante se si considera che tutte le prime sei squadre in classifica hanno vinto.

“E’ un momento in cui dobbiamo fare punti – ha detto Falsone al termine della partita – il bel gioco arriverà dopo. Vogliamo andare fino in fondo”.

Ecco i risultati, la classifica, ed il prossimo turno:

PROMOZIONE GIRONE A – 4^ Giornata – Ore 15:30

Albatros Fair Play – Libertas 2010 4-1

Cinque Torri Trapani – Casteltermini 1-2

Don Carlo Misilmeri – Vis Borgo Nuovo 2-0

Football Club Gattopardo – Kamarat 1-0 giocata sabato

Monreale – Villabate 4-1

Olimpica Akragas – Vallelunga 2-1

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Don Bosco Partinico 1-0

Salemi 1930 – Balestrate 6-0

Classifica

Albatros Fair Play 10

Don Carlo Misilmeri 10

Oratorio S. Ciro e Giorgio 9

Salemi 1930 9

Monreale 9

Olimpica Akragas 8^

Casteltermini 6

Balestrate 4

Libertas 2010 4

Don Bosco Partinico 4

Cinque Torri Trapani 3

Vallelunga 3

Vis Borgo Nuovo 3

Villabate 3^

Kamarat 3

Football Club Gattopardo 3

^Un punto di penalizzazione

Prossimo turno – 07/10/18

Balestrate – Cinque Torri Trapani

Casteltermini – Albatros Fair Play

Don Bosco Partinico – Vallelunga

Kamarat – Oratorio S. Ciro e Giorgio

Libertas 2010 – Don Carlo Misilmeri

Salemi 1930 – Olimpica Akragas

Villabate – Football Club Gattopardo

Vis Borgo Nuovo – Monreale