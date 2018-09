Sabato 29 settembre 2018, presso il Resort Scala dei Turchi – Realmonte, alle ore 10:00, avrà luogo l’ incontro di presentazione del progetto “Consume-Less in Mediterranean Touristic Communities”.

Il Progetto è volto a realizzare un’ iniziativa di cooperazione internazionale che ha come obiettivo la diffusione tra le comunità locali e gli operatori turistici del territorio di buone pratiche volte a valorizzare gli impatti dei consumi turistici e, allo stesso tempo, a garantire maggiore competitività alle località che adottano modelli eco-compatibili di gestione dell’offerta turistica.

In Sicilia, l’azione del Dipartimento Regionale Turismo, partner del Progetto “Consume less in Mediterranean Touristic Communities”, si è concentrata sul territorio di Realmonte in quanto “area-pilota” ed è svolta in cooperazione con la locale Amministrazione Comunale e con il supporto tecnico del Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile – Svi.Med e del Servizio Turistico Regionale di Agrigento.

Alla sperimentazione del Progetto collaborano alcuni partners del territorio (Associazione Pro-Loco Scala dei Turchi, l’Istituto Comprensivo G. Garibaldi, la Confcommercio e la Federalberghi di Agrigento) che hanno sottoscritto con il Dipartimento Regionale Turismo un protocollo d’intesa volto a sostenere la diffusione del marchio “ Consume-Less Med” tra gli operatori turistici ed a sviluppare tra gli stakeholder locali la consapevolezza dell’importanza di una gestione sostenibile del territorio e delle sue risorse.